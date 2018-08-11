3 آلاف و717 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثانى للثانوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

يبدأ ماراثون الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم السبت، ليؤدي 3 آلاف و717 طالباً وطالبة امتحانات الدور الثاني، منهم 3 آلاف و696 طالبا وطالبة، وطالبين بالدمج، و19 طالباً وطالبة من الطلاب المتفوقين بمدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، و3 حالات لجان خاصة في 11 لجنة بمدن المحافظة .

ويؤدي اليوم امتحان اللغة العربية كفترة أولى 270 طالباً وطالبة، وفي الفترة الثانية يؤدي 119 طالبا وطالبة امتحان التربية الدينية.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، تسكين المراقبين ورؤساء اللجان والملاحظين في 24 استراحة منتشرة بمدن المحافظة ومجاورة للجان.