وزارة الاتصالات تدرس طرح حوافز جديدة لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجية

كتبت هبة السيد

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بحضور قيادات الوزارة، ورافقهما خلال الزيارة قيادات محافظة المنوفية.

واستهل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارته بتفقد سير العمل فى عمليات تطوير وتجهيز المبانى تمهيدا لتسكين الشركات بها؛ حيث تفقد الوزير مبانى الشركات والتدريب وكذلك المركز التكنولوجى لخدمة المواطن.



عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال زيارته المنطقة التكنولوجية

وأكد الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم السبت، خلال جولته أهمية تحفيز الشركات للاستثمار فى المناطق التكنولوجية، وتوفير كافة الإمكانيات التقنية والفنية التى تساعد الشباب المبتكر وأصحاب العمل الحر على تعزيز قدراتهم، وإطلاق طاقتهم الإبداعية، وزيادة مُنتجاتهم الرقمية، موضحا أن سوق العمل الحر هو سوق عالمى مفتوح، والطلب على خدماته فى نمو مطرد.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت نحو ضرورة توفير خطوط لنقل العاملين بالمنطقة التكنولوجية والزائرين وذلك بالتنسيق مع المسؤولين فى محافظة المنوفية.

وتقام المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات على مساحة 50 فدانا وتضم العديد من الأنشطة التى تشمل مجالات صناعة التعهيد، وتصميم وتصنيع الألكترونيات، ومعامل للتطوير والتميز، ومراكز لتقديم خدمات التعليم وبناء القدرات، بالإضافة إلى إقامة مركز لخدمة المواطنين، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف.