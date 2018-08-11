موجز الساعة 1.. الإسكان تبدأ غدا حجز وحدات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"ستبدأ من الساعة 10 صباح غدٍ الأحد، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم السبت 18 أغسطس، أو حتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز، موضحًا أن التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكترونى (online).

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..



الإسكان تبدأ غدا حجز وحدات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية إلكترونيا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"ستبدأ من الساعة 10 صباح غدٍ الأحد، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم السبت 18 أغسطس، أو حتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز، موضحاً أن التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكترونى (online).

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج مصرى من أسر شهداء الجيش والشرطة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس المقبل

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم غدا فتح باب التسجيل للالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية التابعة للجامعة، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

صور .. وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم

افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، موسم جنى القطن بقرية منشأة رحمى بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور بسام عزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ينشر اليوم السابع، أحدث صور لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، قبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.. وفتح تنعيها

توفت صباح اليوم السبت خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، حيث كانت الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التى ما زالت على قيد الحياة حتى وافتها المنية اليوم.

شاهد فى دقيقة.. شاهد بلطجة "البلتاجى" فى جلسات المحاكم

تحرك دوائر الإرهاب والجنايات، دعاوى إهانة المحكمة ضد متهمين فى حال تجاوزهم فى حقها أو ازدراء مقامها أثناء نظر الجلسات، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية فى تحريك الدعاوى ضد المتهمين، فالقيادى الإخوانى محمد البلتاجى ارتكب العديد من أعمال الشغب لتعطيل سير الجلسات فى الدعاوى التى يحاكم فيها، ما جعله يواجه تهم إهانة المحكمة والمعاقب عليها بالمواد 171 و186 من قانون العقوبات.

عمليات التعليم تضبط 3 طلاب "شيروا" أجزاء من امتحان عربى الثانوية دور ثانى

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، للدور الثاني تمكنت من ضبط 3 حالات تشيير لأسئلة اللغة العربية اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب.

فاطمة قرنى تحصد ذهبية أفريقيا للشباب لرفع الأثقال البارالمبى

توجت لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى فاطمة قرنى بالميدالية الذهبية فى وزن 61 كجم، بالبطولة الأفريقية للشباب التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس الجارى بدولة الجزائر.

صور.. قناطر أسيوط الجديدة تتزين للافتتاح الرسمى بحضور الرئيس السيسي.. المشروع يهدف إلى تحسين حالة الرى والنقل النهرى فى إقليم الصعيد.. ومحطة كهرومائية لإنتاج 32 ميجا وات توفر وقود بـ100 مليون جنيه سنويا

تزينت الشوارع ومناطق مدينة أسيوط ومركز الفتح والكوبري العلوي بالإعلام واللوحات؛ تزامنا مع بدء العد التنازلي لموعد الافتتاح الرسمي لقناطر أسيوط الجديد ومحطتها الكهرومائية، غدا الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

التحريات تحل لغز مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار..أصابع الاتهام تتوجه للراهب أشعيا وصديقه فلتاؤس..ضربة بعصا حديدية قتلت رئيس الدير وتم التحفظ عليها..واكتشاف تعاملات تجارية للراهبين عجل بارتكاب الجريمة

أنهت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تحرياتها حول حادث مقتل الأنبا أبيفانوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بعدما توصل فريق البحث المكلف بالتحرى فى الحادث أن وراء ارتكاب الجريمة كل من الراهب إشعيا المقارى الذى تم تجريدة من الرهبنة والإعلان عن عودته لاسمه المدنى بمساعدة صديقة الراهب فلتاؤس المقارى الذى حاول الانتحار بقطع شرايينه عقب القبض على إشعيا.

الطريق إلى رابعة.. خطة إرهاب المصريين قبل 30 يونيو.. "الإرشاد" تلقى تقاريرا فى مايو حول الغضب الشعبى أرعبت قياداته.. وكلف الجماعة الإسلامية بتنظيم مليونية 21 يونيو لترويع المعارضة.. والمحصلة "فشل ذريع فى الحشد "

تحل علينا فى 14 أغسطس، الذكرى الخامسة لأحداث فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية أنصارهم، بميدان رابعة العدوية، التى جرت وقائعها بضاحية مدينة نصر شرق محافظة القاهرة.

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ستكون جماهير الكرة المصرية على موعد اليوم، السبت، مع وجبة كروية دسمة، حيث تقام العديد من مباريات المحترفين بمختلف الأندية الأوروبية مع انطلاق مسابقات الدورى فى بعض الدول الأوروبية، وهو ما نستعرضه سوياً خلال السطور التالية.