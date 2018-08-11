موجز أخبار 10 مساء.. دار الإفتاء تعلن عيد الأضحى الثلاثاء 21 أغسطس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن يومَ الاثنين الموافق العشرين من شهر أغسطس هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ الحادى والعشرين من شهر اغسطس هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الزمالك و القادسية الكويتى بملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية .

اقترب النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي من إعلان الانفصال رسميا عن زوجته وذلك بعد سلسلة من المشاكل العائلية بينه وبين زوجته .

أعلن جولين لوبتيجى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض به لقاء ميلان الإيطالى فى التاسعة من مساء اليوم على لقب كأس "سانتياجو برنابيو"، الرئيس الأشهر فى تاريخ النادى الملكى، وهى المباراة التى ينظمها النادى سنويا.

كشف الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال ترأسه جلسة عن فيروس سى بالمؤتمر العالمى، والذى عقد مؤخرا بعاصمة الاتحاد الأوروبى بروكسيل، أنه نظرًا للدور الكبير الذى تقوم به مصر فى القضاء على فيروس سى، فقد تمت دعوته لإلقاء محاضرة عن فيروس سى، والذى يعتبر تهديدًا عالميًا للصحة العامة، مع ارتفاع معدلات الوفيات، وبسبب طبيعته التى تظهر بدون أعراض فقد أطلق عليه "المرض الصامت"، موضحًا أنه يوجد حوالى 71 مليون شخص مصاب بالفيروس على مستوى العالم.

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل، أن الناطقة باسم الحكومة الأردنية أعلن إلقاء القبض على 3 أعضاء من الخلية الإرهابية في مدينة السلط، بعدما رفض أعضاء الخلية الإرهابية تسليم أنفسهم لقوات الأم،ن وبادروا بإطلاق النار، وقيام المشتبه بهم بتفجير المبنى الذي يتحصنون به، ما أدى إلى انهيار أجزاء منه خلال عملية المداهمة.

أعلنت السلطات الأردنية، وقوع 20 جريحًا بانهيار مبنى فخخه إرهابيون أثناء عملية مداهمة بمدينة السلط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

يبدو أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية تعصف بالاستقرارالاقتصادي التي عاشه الأتراك خلال العقود الأخيرة، إزاء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن يومَ الاثنين الموافق العشرين من شهر أغسطس هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ الحادى والعشرين من شهر اغسطس هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سيطر هوس الشير على السوشيال ميديا على عقول الكثيرين، فقد أصبح هناك تنافس من أجل حيازة أكبر عدد من اللايكات أو التعليقات دون مراعاة التوابع التى قد تقع على الشخص نفسه، وفى الفترة الأخيرة وجدنا العديد من النماذج سواء من الطلبة بالمدارس أو الجامعات أو حتى العاملين بالوظائف المختلفة يقعون فى هذا الفخ، ولا يفيقون إلا بعد حدوث عواقب وخيمة.





كلمة مَتْحَفُ تعني في اللغة "موضع التُّحف الفنية أَو الأثرية"، ومتحف سوهاج هو علامة فارقة في تاريخ حياة المواطنين في محافظة سوهاج ليس لجيل واحد بل لثلاثة أجيال متتالية على مدار 30 عاما هي عمر المتحف من تاريخ وضع حجر الأساس الخاص به وحتى موعد الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع من عام 2018.





الوزير: من حق المزارع معرفة السعر قبل موسم الزراعةوزير الزراعة: نسعى لإعادة القطن ملكا مرة أخرى على عرش الزراعة المصرية الصيفية