موجز أخبار الـ6..الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها قوات الأمن تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه بكنيسة العذراء بمسطرد، بالإضافة إلى اعتراف الراهب اشعياء بقتل الأنبا أبيفانوس وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

رفع الحواجز الخرسانية بمحيط قسم السيدة زينب لتحقيق السيولة المرورية

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بإيجاد حلول غير تقليدية لتسيير الحركة المرورية بكافة المحاور ، وإعطاء الأولوية لكل مايهم المواطنين ويؤثر إيجابياً فى التيسير عليهم .. بما يضمن منع التكدسات وانضباط الحالة المرورية، تم رفع كافة الحواجز الخرسانية ، وفتح كافة الطرق والمحاور المرورية المغلقة بمحيط قسم شرطة السيدة زينب بشارعى بورسعيد، وعبد المجيد اللبان، مما انعكس على الحالة المرورية بالمنطقة، وساهم فى فتح شريان مرورى هام لأهالى منطقة السيدة زينب.

قوات الأمن تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه بكنيسة العذراء بمسطرد

نجحت قوات الأمن فى إحباط محاولة انتحارى تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 76 قطعة "ألماظ"

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من ضبط راكب قادم من الصين ترانزيت ماليزيا حاول تهريب كمية من الأحجار الكريمة والألماظ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وزير الأوقاف: استضافة الملك سلمان لأسر الشهداء تقديرا لدور الجيش والشرطة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استضافة المملكة لأسر الشهداء تقديرًا منه لما يبذله الجيش المصرى العظيم وشرطتنا الوطنية العظيمة فى دحر الإرهاب.

المحكمة الإدارية العليا ترفض معادلة الشهادة الثانوية السودانية بالمصرية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، معادلة شهادة الثانونية السوادنية لطالب حاصل عليها بدولة السودان ، بالشهادة الثانوية المصرية، وقضت المحكمة بتأيد قرار مكتب التنسيق الجامعات، باستبعاد الطالب من تنسيقه بالجامعات المصرية وفقاً لمجموعه الحاصل عليه، وذلك لعدم توافر شرط الإقامة للطالب.

السجن 6 سنوات لشاب بريطانى ذبح رفيقته بالخطأ أثناء علاقة جنسية سادية

حكمت محكمة بريطانية بالسجن 6 سنوات ضد شاب بتهمة القتل الخطأ، بعدما ذبح فتاة تدعى لورا هيوتسن خلال ارتكابهما أفعالا جنسية سادية.

حماية المستهلك يحل 1197 شكوى فى أول 4 ساعات لـ"أسبوع فى حب الوطن".. صور

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل ما يقرب من 1197 شكوى للمواطنين فى أول 4 ساعات لتنفيذ مبادرة " أسبوع فى حب الوطن" والذى أطلقها الجهاز وبدأ تنفيذها منذ صباح اليوم السبت وتستمر لمده أـسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

أولياء أمور يتداولون صورة من كتاب "إنجليزى أولى ابتدائى" بالمنظومة الجديدة

تداول عدد من أولياء الأمور والطلاب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، صورة من كتاب اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الابتدائى فى منظومة التعليم الجديدة المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل.

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

قررت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم السبت، حبس الراهب المشلوح أشعياء المقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.

إعلامى سابق بالجزيرة يدعو لإنقاذ الليرة التركية حتى لا تغتصب نساء المسلمين

بدأت جماعة الإخوان فى الصراخ والعويل من أجل إنقاذ عملة تركيا التى فقدت ما يقرب من 20% من قيمتها لتسجل أكبر هبوط مقابل الدولار الأمريكى، وسط حالة من توتر علاقات بين أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت قيادات إخوانية أن دعم الليرة التركية واجب على كل المسلمين فى العالم.

التعليم تعلن رصد 4 حالات غش بالموبايل والفيزا بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

بدأ صباح اليوم السبت، امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018.

الإسكان تبدأ غدا حجز وحدات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية إلكترونيا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"ستبدأ من الساعة 10 صباح غدٍ الأحد، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم السبت 18 أغسطس، أو حتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى، وسددوا مبلغ مقدم الحجز، موضحاً أن التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكترونى (online).

البترول: بدء التشغيل التجريبى لأكبر معمل تحاليل عينات غاز فى مصر بحقل ظهر

قالت وزارة البترول فى بيان لها اليوم السبت، إنه يتم حالياً بدء أعمال التشغيل التجريبى لأكبر وأحدث معمل تحاليل عينات غاز طبيعى في مصر والمقام بحقل ظهر لتنفيذ كافة عمليات تحاليل الغاز والمياه والمتكثفات والكبريت المنتج من الحقل.

8.2 مليار دولار زيادة بالاحتياطى الأجنبى خلال عام.. ومصر ملتزمة بسداد الديون

ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديره البنك المركزى المصرى، بنحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة من نهاية أغسطس 2017، إلى نهاية يوليو 2018، حيث يكفى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر بـ44.3 مليار دولار، من مستوى 36.1 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017.

فيديو.. وزير النقل: مليار و400 ألف جنيه تكلفة مشروعات النقل بالإسكندرية

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على نقلة نوعية و طفرة فى مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الوزارة نفذت حزمة من مشروعات النقل جاءت بتكلفة مليار و 400 ألف جنيه.

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

أكدت مروة محمد ربيع عمة الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة،أن الطفلة خرجت من غرفة العمليات وأن العملية التى تم إجراؤها تمت بنجاح.

المتحدث باسم التحالف يعلن تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 25 ألف طفل

قال المتحدث باسم التحالف العربى تركى المالكى، ميليشيات الحوثى تستغل الظروف المعيشية الصعبة لأطفال اليمن لإجبارهم على القتال فى صفوفهم، مشيراً إلى وجود تقارير رسمية من منظمات حقوقية يمنية تؤكد تجنيد الميليشيات لأكثر من 25 ألف طفل من أجل الدفع بهم إلى المعركة.

اختفاء طائرة ركاب إندونيسية وفقدان الاتصال بها

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أنه تم الإبلاغ عن اختفاء طائرة خفيفة، من نوع بيلاتوس بى سى -6 بورتر، تقل تسعة أشخاص فى مقاطعة بابوا أقصى شرق إندونيسيا.

كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: الانتحارى تنكر فى زى عامل بشركة مقاولات

كشف القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، تفاصيل انفجار انتحارى على الكوبرى المواجه للكنيسة قبل محاولته التسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء.

"الجارديان" تصف كندا بالمعزولة دون أصدقاء بعد خلافها الدبلوماسى مع السعودية

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بتسليط الضوء على الخلاف الدبلوماسى بين السعودية وكندا، وقالت تحت عنوان "ليس لدينا صديق واحد": الخلاف يظهر أن كندا وحيدة"، إن الأزمة كشفت النقاب عن عزلة كندا بسبب موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منها.

عميد "هندسة حلوان" يعلن طرح الدراجات الكهربائية الذكية فى الشوارع قريبا

أكد الدكتور أحمد الجارحى، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، أن الجامعة على تواصل دائم مع الجهات الصناعية لمعرفة احتياجات سوق العمل والصناعات المختلفة، موضحاً أنه يتم تطوير التدريب الميدانى وبالورش لتتلائم مع هذه الاحتياجات.

8 سيارات و3 شقق سكنية.. تعرف على تفاصيل رشوة محافظ المنوفية السابق

أعلن ممثل النيابة العامة عن تفاصيل الرشوة التى تلاقها محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، فى قضية رشوة محافظ المنوفية.

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج مصرى من أسر شهداء الجيش والشرطة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

صور وفيديو.. بدء تسجيل رغبات الكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس.. وقطاع المعاهد: غلق باب التظلمات 18 أغسطس.. رئيس الجامعة للطلاب: نسعى لتسكين أكبر عدد بالمدن مقابل 1.5 جنيه يوميا.. واحذروا من "أنصار العلمانية"

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم غدا، الأحد، فتح باب التسجيل للالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية التابعة للجامعة بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

صور.. أردوغان يضرب رأسه فى الصخر.. عناد الرئيس التركى يكبد بلاده خسائر بمليارات الدولارات.. بلومبرج: سياسات رجب طيب الاقتصادية وراء انهيار سوق المال فى أنقرة..والليرة التركية تخسر ثلث قيمتها بسبب سلوك الرئيس

يبدو الاقتصاد التركى الذي كان في يوم من الأيام نقطة القوة الرئيسية لدى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طالما افتخر بأنه نقل بلاده من الفقر إلى مجموعة العشرين الكبار حول العالم، فى حال صعب، بعد أن أدت سياسات الرجل الاقتصادية وسلوكه السياسى المزعزع للاستقرار فى الإقليم، إلى تهاوى العملة التركية وخسارتها نحو 30% من قيمتها فى شهور معدودات.

صور.. الصحافة الأجنبية تحتفى بمشروع طلاب جامعة حلوان.. الطلاب طوروا سيارة تعمل بالهواء وتسير بسرعة 100 كم بالساعة.. أحد طلاب المشروع لــ"ديلى ميل": تكلفة المشروع تصل لـ1000 دولار..وهدفنا تجهيز سيارات بدون عوادم

احتفت وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة بمشروع تخرج مجموعة من الطلاب المصريين، حيث قام الطلاب بتطوير سيارة مخصصة لشخص واحد تعمل بالهواء، فى محاولة منهم إلى محاربة ارتفاع أسعار الطاقة، وتعزيز الطاقة النظيفة، والمشاركة فى حماية البيئة من التلوث.

"سلمان الخير" يضع قبلة على جبين أسر شهداء مصر.. خادم الحرمين الشريفين يؤكد دعمه للقاهرة فى حربها ضد الإرهاب ويأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من عائلات شهداء الجيش والشرطة لأداء فريضة الحج فى ضيافته

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الأمن المصريين؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وذلك تعزيزا لمواقفه الداعمة لمصر وشهدائها من رجال الجيش والشرطة.

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

استمرارا لجهود الشرطة المصرية فى حماية الكنائس ودور العبادة من كيد الإرهاب والإرهابيين ، نجحت قوات الأمن فى إحباط محاولة انتحارى تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة ، ودفعه بعيدا عن إجراءات التفتيش الدقيقة لينفجر فيه الحزام الناسف أعلى كوبرى مسطرد

صور.. قناطر أسيوط الجديدة تتزين للافتتاح الرسمى بحضور الرئيس السيسي.. المشروع يهدف إلى تحسين حالة الرى والنقل النهرى فى إقليم الصعيد.. ومحطة كهرومائية لإنتاج 32 ميجا وات توفر وقود بـ100 مليون جنيه سنويا

تزينت الشوارع ومناطق مدينة أسيوط ومركز الفتح والكوبري العلوي بالإعلام واللوحات؛ تزامنا مع بدء العد التنازلي لموعد الافتتاح الرسمي لقناطر أسيوط الجديد ومحطتها الكهرومائية، غدا الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الأسطورة فاطمة عمر تحصد ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية بالجزائر

توجت الأسطورة المصرية فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بالميدالية الذهبية فى دور الألعاب الأفريقية البارالمبية لوزن 61 كجم برفع ثقل 165 كيلوجرام لتنجح فى التفوق على منافستها النيجيرية والجزائرية، رغم أنها تشارك لأول مرة فى هذا الوزن.

فوز الرباع المصرى شريف عثمان بذهبية بطولة إفريقيا البارالمبية لرفع الأثقال

توج الرباع المصرى شريف عثمان بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا البارالمبية لرفع الأثقال لوزن 59 كجم برفع ثقل 206 كيلوجرامات.

اتحاد الكرة يعلن هانى رمزى مدرباً مساعداً لـ أجيرى الأربعاء المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشكل نهائى، على تعيين هانى رمزى نجم النادى الأهلى والمدير الفنى للمنتخبين الأولمبى والمحليين السابق، فى منصب المدرب المساعد فى جهاز أجيرى.

توتنهام يستهل الدوري الإنجليزي بهدفين ضد نيوكاسل.. فيديو

حقق توتنهام فوزاً غالياً على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2 -1 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

أحمد حجازى أساسيا فى مباراة وست بروميتش ونوريتش سيتى

أعلن دارين مور، المدير الفنى لنادى وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة نوريتش سيتى التى تنطلق بعد قليل بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبونشيب".

تفاصيل اعتراف اشعياء بقتل الأنبا إبيفانوس × 8 مشاهد.. الاستماع لأقوال 145 راهبا.. وكاميرات المراقبة وأقوال الشهود تكذب المتهم.. والراهب المشلوح يعترف ويرشد عن أداة الجريمة.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

شهدت التحقيقات فى قضية مقتل الأنبا أبيفانوس، العديد من المشهد التى انتهت بحبس المتهم بقتله 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترافه بارتكاب الجريمة.