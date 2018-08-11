video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تعلن نقل 4480 حاجا للأراضى المقدسة على متن 21 رحلة اليوم

السبت، 11 أغسطس 2018 10:44 م
مصر للطيران تعلن نقل 4480 حاجا للأراضى المقدسة على متن 21 رحلة اليوم حجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 21 رحلة، لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة، من مطار القاهرة والمطارات المصرية، أقلعت 11 منها إلى جدة، بواقع 9 رحلات من مطار القاهرة، ورحلة من مطار الأقصر، وأخرى من مطار شرم الشيخ، و10 رحلات إلى المدينة المنورة، أقلعت جميعها من مطار القاهرة.
 
 
وغادر على متن هذه الرحلات، 4480 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والمنوفية وكفرالشيخ، وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والأقصر، وبعثة وزارتى الداخلية والصحة، والمقاولون العرب حجاج السياحة وباماكو، وترانزيت لندن وميلانو وباريس وأكرا ولاجوس وأمستردام وتورنتو وڤيينا وأثينا وبروكسل وچنيڤ بالإضافة إلى رحلات العمل.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد المطار.. رئيس "القابضة للمطارات" يتفقد مبنى الصالة الموسمية وصالة 4 بمطار القاهرة لمتابعة موسم الحج.. "مصر للطيران" تسير 22 رحلة إلى جدة والمدينة اليوم وغدًا لنقل 8780 حاجًا.. وإحباط تهريب 76 قطعة ألماظ

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة