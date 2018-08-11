مصر للطيران تعلن نقل 4480 حاجا للأراضى المقدسة على متن 21 رحلة اليوم

كتب محمود عبد الغنى

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 21 رحلة، لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة، من مطار القاهرة والمطارات المصرية، أقلعت 11 منها إلى جدة، بواقع 9 رحلات من مطار القاهرة، ورحلة من مطار الأقصر، وأخرى من مطار شرم الشيخ، و10 رحلات إلى المدينة المنورة، أقلعت جميعها من مطار القاهرة.

وغادر على متن هذه الرحلات، 4480 حاجا من حجاج قرعة القاهرة والمنوفية وكفرالشيخ، وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وقنا والأقصر، وبعثة وزارتى الداخلية والصحة، والمقاولون العرب حجاج السياحة وباماكو، وترانزيت لندن وميلانو وباريس وأكرا ولاجوس وأمستردام وتورنتو وڤيينا وأثينا وبروكسل وچنيڤ بالإضافة إلى رحلات العمل.