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مصرع امرأة وإصابة 5 مدنيين فى هجمات إرهابية بريف حلب الشمالى

السبت، 11 أغسطس 2018 03:25 م
مصرع امرأة وإصابة 5 مدنيين فى هجمات إرهابية بريف حلب الشمالى سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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لقيت امرأة مصرعها وأصيب 5 مدنيين بجروح جراء اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على الأحياء السكنية فى بلدتى نبل والزهراء فى ريف حلب الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"اليوم السبت، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى حلب ببلدة عندان أطلقت عدة قذائف صاروخية سقطت على منازل المواطنين فى بلدتى نبل والزهراء بالريف الشمالى ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالمنازل.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش السورى رد بالأسلحة على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

تجدر الأشارة إلى أن الريف الشمالى لمحافظة حلب ينتشر فيه مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة ويعتدى على الأحياء السكنية فى المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.

وفى سياق متصل، نفذ الجيش السورى والقوات الرديفة اليوم عمليات عسكرية لتطهير عمق بادية السويداء من تنظيم داعش الإرهابى وصلت إلى الحدود الإدارية مع محافظة ريف دمشق على بعض محاور عملياتها وأحكام السيطرة على مساحات ومناطق وتلال " حاكمة " جديدة فيها.

وأضافت الوكالة أن العمليات أسفرت عن تحرير سد الزلف والقلعة القديمة وتلول القنطرة وسوح النعامة وأرض الكراع كما واصل الجيش السورى تقدمه مدعوم بالقوات الرديفة باتجاه تلول الصفا وتل علم والهبيرية وبئر الشيخ حسين بالتوازى مع قصف تحركات ومقرات وتحصينات إرهابيي " داعش " بمختلف الوسائط النارية وتكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وذكرت الوكالة أن وحدات الهندسة تابعت تمشيطها للطرق وللمساحات المحررة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها إرهابيو " داعش " لاعاقة تقدم الجيش.

ويذكر أن إرهابيو تنظيم " داعش " يتخذوا من منطقة البادية الوعرة شمال شرق السويداء آخر تجمع لتنظيمهم التكفيرى فى جنوب سوريا ومنطلق لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

 


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