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السبت، 11 أغسطس 2018 02:10 ص
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محافظ يشكل لجنة لضبط المخطط التفصيلى للامتداد العمرانى بمدينة رأس البر

السبت، 11 أغسطس 2018 02:05 ص
محافظ يشكل لجنة لضبط المخطط التفصيلى للامتداد العمرانى بمدينة رأس البر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرار رقم 392 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة بالقطع المنفردة بالمخطط التفصيلى بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى بمكتب اللواء السكرتير العام حتى يتم الانتهاء من عمل اللجنة وإعداد التقرير النهائى.
 
من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء ياسر حفناوى بإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 1100 متر على طريق كوبرى فارسكور العلوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
 
 

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