محافظ يشكل لجنة لضبط المخطط التفصيلى للامتداد العمرانى بمدينة رأس البر

دمياط معتز الشربينى

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرار رقم 392 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة بالقطع المنفردة بالمخطط التفصيلى بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى بمكتب اللواء السكرتير العام حتى يتم الانتهاء من عمل اللجنة وإعداد التقرير النهائى.