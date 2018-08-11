كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا إلى ليبيا لإطلاق سراح كورى مختطف

سول أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة، أنها أرسلت مبعوثا إلى ليبيا فى إطار الجهود الرامية لإطلاق سراح مواطن كورى جنوبى اختطفته مجموعة مسلحة مجهولة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن بايك جو هيون، السفير السابق لكوريا الجنوبية لدى كازاخستان، غادر مطار إنتشون الدولى متوجها إلى ليبيا فى وقت سابق من اليوم الجمعة. ويعتزم المبعوث البقاء فى ليبيا لمدة ثلاثة أيام ومقابلة مسؤولين رفيعى المستوى لمناقشة إطلاق سراح المواطن الكورى المختطف.

وقد تم احتجاز رجل كورى جنوبى وثلاثة فلبينيين كرهائن يوم 6 يوليو فى هجوم على موقع لمشروع مياه فى غرب ليبيا، وفقا للسلطات. وتم نشر مقطع فيديو يظهرهم على وسائل التواصل الاجتماعى وسط نشاط الحكومة السرى المتواصل لمدة شهر لتحديد مكان الرهائن وإنقاذهم.

وعمل بايك كمدير عام لمكتب الشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية فى أوائل عام 2010 قبل توليه منصب سفير البلاد لدى كازاخستان، وقد تولى الجهود الرامية إلى معالجة حالتين من حالات الاختطاف تضم صيادَين كوريَين جنوبيَين يعملان فى المياه بالقرب من الصومال.