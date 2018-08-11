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عميد "هندسة حلوان" يعلن طرح الدراجات الكهربائية الذكية فى الشوارع قريبا

السبت، 11 أغسطس 2018 01:55 م
عميد "هندسة حلوان" يعلن طرح الدراجات الكهربائية الذكية فى الشوارع قريبا الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان
كتب أحمد عبد الرحمن
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أكد الدكتور أحمد الجارحى، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، أن الجامعة على تواصل دائم مع الجهات الصناعية لمعرفة احتياجات سوق العمل والصناعات المختلفة، موضحاً أنه يتم تطوير التدريب الميدانى وبالورش لتتلائم مع هذه الاحتياجات.

وأشار الجارحي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية هند النعسانى، إلى أن هناك إمكانية لظهور الدراجات الكهربائية الذكية فى الشوارع قريباً، موضحاً أنه تم اتخاذ خطوات فعلية لذلك من خلال التواصل مع وزارة الإنتاج الحربى ليتم تنفيذها.

وصمم طلاب هندسة جامعة حلوان دراجة كهربائية ذكية بها 5 أنظمة للقيادة من بينها فصل النظام الكهربائى لتعمل كدراجة عادية، فضلاً عن أنها مصممة لتسير فى الطرقات الوعرة والمرتفعات التى تتطلب مجهوداً كبيراً.

 

 

 


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