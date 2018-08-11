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السبت، 11 أغسطس 2018 01:52 م
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ضبط 922 مخالفة مرورية و30 دراجة بخارية خلال حملات مكبرة فى قنا

السبت، 11 أغسطس 2018 01:37 م
ضبط 922 مخالفة مرورية و30 دراجة بخارية خلال حملات مكبرة فى قنا حملة مرورية -أرشيفية
قنا- وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا، حملات مكبرة استهدفت عدد من الميادين العامة، لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية المخالفة لتفعيل القانون وضبط المخالفين.

البداية بتلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد شن حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 922 مخالفة، تنوعت بين تجاوز حد السرعة، ومخالفات الوقوف بطريق الخطأ وتعطيل الحركة المرورية، وغرامات ونش، سحب تراخيص منتهية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 دراجة بخارية بدون لوحات خلال الحملات المكبرة التى شملت الطرق السريعة وميادين المحافظة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


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