صور.. مأساة الطفل "شنودة" يحتاج جراحة لزراعة عصب ليتمكن من الحركة مرة أخرى

كتب الأمير نصرى

يحلم بأن يتحرك ويمشى على قدميه كى يذهب إلى المدرسة أو يلعب فى الشارع مع أصدقائه مثل أى طفل فى نفس عمره أو يستطيع أن يدخل إلى الحمام بمفرده .. تلك هى مأساة الطفل "شنودة" الذى ولد بعيوب خلقيه وتعيش أسرته فى دوامة كبيرة، أملها الوحيد أن يعيش ابنها حياة طبيعية مثل كل الأطفال.

جمال فوزى والد الطفل قال: أعمل مدرس بمدرسة صنايع وأعيش فى شقة بالإيجار كائنة فى 7 شارع سويلم الشرقاوى متفرع من ترعة الخشاب المنشية الجديدة بالمعصرة حلوان، إبنى شنودة عمره ثلاث سنوات ونصف ولد لديه كيس خارجى فى الظهر على النخاع الشوكى وبعد 6 ساعات من ولادته ذهبنا به إلى طبيب مخ وأعصاب لمعرفة سبب وجود هذا الكيس المتدلى من ظهره، فطلب منا الطبيب إجراء عملية فوراً لاستئصال هذا الكيس وعقب استئصاله بدأت تتجمع المياه الناتجة من كيس النخاع الشوكى بمحيط المخ وبعد أسبوع من إجراء العملية وجدنا إزدياد حجم جمجمة الرأس أكثر من 5 سنتيمترا نتيجة لتجمع المياه بمحيط المخ.

فذهبنا للطبيب لمعرفة سبب هذا التمدد فى حجم الجمجمة فطلب إجراء عملية جديدة لتركيب صمام فى المخ بهدف سحب المياه النابعة من النخاع الشوكى بالجمجمة وتصريفها فى أول مجرى البول.

وأضاف والد الطفل: "ابنى شنودة ولد بقدم أطول من الآخرى بسنتيمتر واحد، والوتر لا يكبر، وتم إجراء عملية لتطويل الوتر فى القدم وبعد انتهاء عملية تطويل الوتر بدأت رحلة العلاج الطبيعى وهو عنده سنة ونصف ليتمكن من الحركة لأن الجزء السفلى من جسده لا يتحرك ونتيجة لذلك نضطر أن نعطيه جلسات كهرباء فى مركز العلاج الطبيعى حتى يتحرك العصب ويكبر".

وتابع قائلًا: " الأطباء أكدوا لنا إن شنودة يحتاج إلى السفر خارج البلاد لإجراء عملية زراعة عصب فى الجزء السفلى من جسده ليتمكن من الحركة".

أضاف الأب: أجرينا كشف طبى من قبل بتاريخ 14/4/2017 وتم عمل كشف لجنة طبية فى مستشفى النصر بحلوان، ثم تم تسليم جميع الأوارق المطلوبة فى مكتب الشئون الاجتماعية بالمعصرة، لعمل معاش له، ثم فوجئت خلال سنة من تاريخ التقديم عندما ذهبت أسأل فى الوزاره بأن الطفل لم يتم تسجيله على قاعدة البيانات من الأساس ثم ذهبت إلى مكتب الشئون مره أخرى وقالو لى :"الورق غير موجود إعمل له ورق معاش مرة أخرى".

للتواصل مع والد الطفل.. 01154111663 - 012223061129



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الطفل شنودة جمال



الطفل شنودة جمال



الطفل شنودة جمال



الطفل شنودة جمال



الطفل شنودة جمال



الطفل شنودة جمال



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