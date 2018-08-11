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صور.. الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب ضد قانون "الدولة القومية"

السبت، 11 أغسطس 2018 08:17 م
صور.. الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب ضد قانون "الدولة القومية" مظاهرات احتجاج على قانون الدولة القومية
تل أبيب (أ ف ب)
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تظاهر الآلاف مساء السبت، فى تل أبيب تنديدا بقانون يعتبر اسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودى"، ويرى مناهضوه إنه "عنصرى"، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

ونظمت التظاهرة التى جرت فى ساحة إسحق رابين منظمات تمثل الأقلية العربية الإسرائيلية التى تشكل 17,5 % من السكان. وهى التظاهرة الثانية ضد هذا القانون بعد تظاهرة أولى الأسبوع الماضى جمعت الأقلية الدرزية.

مظاهرات الدوله القوميه
مظاهرات الدوله القوميه

وينحدر عرب إسرائيل من الفلسطينيين الذين بقوا فى أراضيهم بعد قيام اسرائيل عام 1948.

وشارك فى التحرك عرب من 74 قرية وبلدة ومدينة عربية فى إسرائيل بما فيها القرى الدرزية.

وانضم يهود إسرائيليون إلى المتظاهرين الذين هتفوا "مع المساواة" و"فليسقط قانون القومية" و"الخزى العار لحكومة الفصل العنصرى".

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

والقانون الذى أقره الكنيست فى 19 يوليو بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينص على أن إسرائيل هى "الدولة القومية للشعب اليهودى" وأن "حق تقرير المصير فيها حصرى للشعب اليهودى فقط" وعلى أن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية للدولة.

ولا تشير أى مادة فى القانون إلى المساواة بين المواطنين أو إلى الطابع الديموقراطى للبلاد، ما يثير مخاوف كبرى وخصوصا لدى الأقليات، علما بأنه جزء من القوانين الأساسية التى تعتبر بمثابة دستور.

وتم تقديم 5 طعون ضد القانون أمام المحكمة العليا.

وأعلن نتنياهو الأحد الماضى، بعد التظاهرة الأولى، أنه لا يعتزم تعديل القانون موضحا أنه من دون هذا النص "لن يكون ممكنا لأجيال ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية قومية".

صور نتنياهو خلال المظاهرة
صور نتنياهو خلال المظاهرة

 

 


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