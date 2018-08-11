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سعر الدولار اليوم السبت 11-8-2018 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:16 م
سعر الدولار اليوم السبت 11-8-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت  11-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع.
 
 
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى عدد متنوع من البنوك العاملة لمصر، وفقا لآخر تحديثات كل بنك...
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.80 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

 

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر 

 

17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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