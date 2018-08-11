رئيس "دفاع البرلمان": يقظة رجال الأمن وراء إحباط محاولة تفجير كنيسة العذراء

كتب محمد صبحى

أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن نجاح قوات الأمن فى إحباط محاولة انتحارى تفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونتيجة مجهود ويقظة رجال الداخلية، قائلًا: "يجب أن نوجه الشكر لهم".

وأضاف عامر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع": "لا شك أن مثل هذا الحادث يتطلب أن تكون كل الأجهزة الأمنية والمسئولين عن مواجهة الإرهاب دائما على يقظة كاملة، لأننا نثق أن هناك متربصين يحاولوا النيل من استقرار وأمن مصر، وتكاتف قواه الشاملة سواء ملسمين أومسيحين، والتأثير على روحهم المعنوية".

وتابع رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: "من هنا يجب أن نوجه جميعا كل الشكر والثناء لهذه العناصر اليقظة، التى استطاعت أن تقبض على هذا الإرهابى قبل أن يؤثر على اشقاءنا المسيحيين، ويحدث أى تدمير فى الكنيسة المستهدفة، وخاصة أننا مقبلين على فترة أعياد، وهذه الفترة يستغلها الإرهابيين، ويحاولون تنفيذ العمليات الدنيئة فى الكنائس والأماكن المزدحمة بالأشقاء الأقباط، وهذا يتطلب أن يكون الشعب وكافة الأجهزة الأمنية يقظة لمثل هذه الأعمال".