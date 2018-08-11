دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الزراعة" تفتح مجازر لحوم بالمجان فى العيد

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة تؤكد على توافر أدوية الأنفلوانزا وتنفى شائعة انتشار عقاقير مغشوشة

"الصحة" تعلن عن وفاة خامس حاج مصرى بالسعودية

وزارة التموين:

زيادة سعر الدواجن المجمدة لـ 33 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر لأول مرة

وزارة التضامن الاجتماعى:

صور.. التضامن تحتفل بالدمج المجتمعى لأبناء دور مؤسسات الدفاع الاجتماعى

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تنفى طباعة كتب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالعربية

رغم إلغاء"المستوى الرفيع".. مدارس خاصة تطالب أولياء الأمور بدفع ثمن كتب المادة.. ولى أمر:أسعارها والبوكلت تتراوح بين 700 لـ 3000 جنيه.. وجمعية أصحاب المدارس: ملتزمون بالقرار والنظام الجديد سيحدث نقلة نوعية

امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تنطلق غدا.. تستمر حتى 20 أغسطس الجارى.. و311 لجنة سير و8440 يؤدون الامتحان فى اللغة العربية.. "التعليم": الاختبارات مستمرة حتى وقفة عرفات.. و114 ألفا تظلموا بالدور الأول

وزارة الإسكان:

الإسكان تعلن تنفيذ 32% من 1440 وحدة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة ناصر بأسيوط

تركيب محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 500 م3 يومياً بممشى مدينة العلمين الجديدة

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: أخطر ألوان الإجرام ما يتصل بتحطيم المجتمع وغش الفقراء

وزير الأوقاف: المتهربون من أموال الضرائب لا صوم لهم ولا صلاة ولا حج

وزارة النقل:

هيئة سلامة الملاحة البحرية تنجح فى مضاعفة إيراداتها 3 مرات خلال سنتين ونصف

السكة الحديد تعلن وفاة شخص فى اقتحامين لمسار القطارات من أماكن غير معدة للعبور

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يفتتح غدا موسم جنى القطن بـ3 محافظات فى الوجه القبلى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

"الزراعة" تفتح مجازر اللحوم بالمجان للأهالى فى العيد.. وحملات لضبط المخالفين

وزارة التعليم العالى:

"التعليم العالى" تحدد نسبة طلاب الشهادات الفنية المقبولين بالجامعات.. تعرف عليها

تعرف على إجراءات قبول طلاب الشهادات الفنية بتنسيق 2018 × 12 معلومة

قطار التنسيق فى محطاته الأخيرة.. التعليم العالى تبدأ تنسيق الشهادات الفنية الإثنين بحد أدنى 60% حتى 19 أغسطس..الطلاب يسجلون الرغبات طبقا لشرائح المجموع..والأعداد المقرر قبولها بنسبة 10% من المقبولين من الثانوية

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة توقع بروتوكولات جديدة لمنح العاملين بمصانع العاشر علاوة 10%

تدريب موظفى"القوى العاملة" على ربط الشبكات وحماية المواقع من الاختراق