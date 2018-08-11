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حبس عاطلين لحيازتهما كيلو وربع هيروين وآخر أدار ورشته لتصنيع الأسلحة بالشرقية

السبت، 11 أغسطس 2018 10:52 ص
حبس عاطلين لحيازتهما كيلو وربع هيروين وآخر أدار ورشته لتصنيع الأسلحة بالشرقية المضبوطات
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس بالشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو وربع هيروين، وذلك فى كمين أمنى بطريق "بلبيس- القاهرة".

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمد ماهر، رئيس وحدة المرور ببلبيس، وبإشراف اللواء رضا فوزى مدير إدارة المرور، والرائد هيثم تهامى رئيس مباحث المرور، من ضبط كل من، "محمود.س.ع" 19 سنة، مقيم التل الكبير محافظة الإسماعيلية، و"رضا.ف"، 24 سنة، أثناء استقلالهما سيارة تسير عكس الاتجاه، قبل دخولهما على الكمين وشك الرائد محمد ماهر فيهما، وبتفتيش السيارة، وجد بحوزتهما كيلو وربع هيروين خام، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما قررت نيابة أبوكبير، برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال  المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس عاطل أدار ورشته لتصنيع الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير، برئاسة رائد ربيع، رئيس المباحث، ومعاونه أكرم نشأت عن قيام "عبد المنعم ع ع" 54 سنة حداد، مقيم أبوكبير، بإدارة ورشته لتصنيع الأسلحة النارية، لترويجها بالمدينة.

وبعد التحريات السرية، وإذن النيابة، تم مداهمة الورشة، وضبط بندقية خرطوش، و7 فرد خرطوش، والأدوات المستخدمة فى تصنيع  السلاح، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر قم 28194 جنايات أبوكبير لسنة 2018.

 

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