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جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 76 قطعة "ألماظ"

السبت، 11 أغسطس 2018 01:42 م
جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 76 قطعة "ألماظ"
كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة
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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من ضبط راكب قادم من الصين ترانزيت ماليزيا حاول تهريب كمية من الأحجار الكريمة والألماظ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 
 
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الرحلة القادمة من جدة، اشتبه حسن حمدى مأمور لجنة التفتيش، فى أحد الركاب القادم من الصين ترانزيت ماليزيا، وبتمرير حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة تحت إشراف مصطفى مشنب، تم تأكيد الاشتباه بوجود معدن الذهب.
 
وأضافت المصادر، أنه بعرض الراكب على الديب عبد الحى مدير الإدارة بالإنابة، ورفعت صدقى ومحمد عبد التواب مشرفى الوردية، تم تكليف هبة مصطفى العشماوى مأمورة التفتيش، بتفتيش حقائب الراكب حيث عثرت على حجر من معدن الذهب الخام، وبالتفتيش الدقيق عثر داخل جيوب ملابسه فى الأمتعة على مجموعة من الألماظ والأحجار الكريمة، قطع مختلفة الأحجام والألوان، بإجمالى 76 قطعة، بالإضافة إلى جهاز اختبار الألماظ.
 
وتابعت المصادر، أن الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، أمر بتحرير محضر للراكب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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