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تأجيل محاكمة أمل فتحى بتهمة بث أخبار كاذبة لجلسة 8 سبتمبر

السبت، 11 أغسطس 2018 06:06 م
تأجيل محاكمة أمل فتحى بتهمة بث أخبار كاذبة لجلسة 8 سبتمبر المتهمة
كتب على عبد الرحمن
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قررت محكمة جنح المعادى، تأجيل محاكمة "أمل فتحى" عضو حركة 6 أبريل، بتهمة سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر أخبار كاذبة إلى جلسة السبت 8 سبتمبر المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة تنفيذا لقرار النيابة العامة فى المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادى لسنة 2018 على خلفية البلاغ المقدم من مسئولى بنك مصر ويتهمها بالتعدى على موظفى البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة والسب فى حق الانتماء الوطنى.


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