الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين فى الساحل الأيسر من الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت وزارة الداخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أن قسم استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة صلاح الدين التابع لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية ألقى القبض على 3 متهمين وبحوزتهم أسلحة متوسطة وخفيفة فى الساحل الأيسر من الشرقاط".

وأوضح البيان أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة جاءت بعد نصب كمين محكم لهم، وبعد إصدار الموافقات القضائية، يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال عدد من الأشخاص بتهم إرهابية وجنائية.