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الخارجية اليمنية تبدى استغرابها من إطلاق اتهامات موجهه للتحالف العربى

السبت، 11 أغسطس 2018 12:15 ص
الخارجية اليمنية تبدى استغرابها من إطلاق اتهامات موجهه للتحالف العربى وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين
(أ ش أ)
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية مجددا عن استغرابها من إطلاق الاتهامات نحو تحالف دعم الشرعية بالضلوع فى الحادث الإجرامى الذى ارتكبته مليشيا الحوثى الانقلابية باستهداف المدنيين فى مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة ، من بعض الجهات ، ومنها الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال قيام سفير اليمن فى باريس الدكتور رياض ياسين بتسليم رسالة من الخارجية اليمنية إلى نظيرتها الفرنسية حول الحادث الإجرامى الذى ارتكبته مليشيا الحوثى الانقلابية باستهدافها المدنيين فى مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة.

وأضافت أنه خلال لقاء السفير اليمنى مع نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الفرنسية جون باتيست فيفر ، فى مقر الوزارة بباريس ، أبدى المسؤول الفرنسى تفهمه لموقف الخارجية اليمنية ، فيما تطرق اللقاء الى جهود المبعوث الأممى إلى اليمن.

 


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