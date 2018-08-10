نيوزيلندا تقرر حظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من يوليو 2019

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أعلنت السلطات فى نيوزيلندا اليوم الجمعة أنه ستمنع استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من شهر يوليو من العام القادم؛ وذلك خلال الجهود التى تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن النيوزيلنديين يستخدمون مئات الملايين من الأكياس البلاستيكية كل عام، حيث أن بعضا من هذه الأكياس تساعد فى تلويث الممرات المائية الساحلية والبحرية.

وكانت عدد من الدول قد قامت بفرض حظر على استخدام الأكياس البلاستيكية، من بينهم فرنسا وبلجيكا والصين وهاواى وكاليفورنيا.

يذكر أن نحو 65 ألف مواطن نيوزيلندى قاموا بتوقيع عريضة تطالب بتفعيل حظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالبلاد.