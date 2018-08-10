ننشر أسماء شخصين لقيا مصرعهما و11 مصابا فى تصادم سيارتين بصحراوى بنى سويف

بنى سويف ايمن لطفى

حصل اليوم السابع على أسماء شخصين لقيا مصرعهما، و11 مصابا فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص، بمدخل مصنع أسمنت تيتان على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف مساء اليوم.

وكشفت مديرية الصحة، أن الشخصين الذين لقيا مصرعهما، هما صلاح سيد شعبان 48 يقيم مركز الفشن جنوب المحافظة، وجثة أخرى مجهولة الهوية.

أما المصابين فهم : فراج عبد الوهاب 33 سنة الفشن - شعبان محمد رجب 33 سنة، الفشن- ابتسام زكريا 64 سنة، القاهرة- حسين على عامر 32 سنة، بنى سليمان مركز بنى سويف - شهد عبد العزيز محمد 12 سنة، القاهرة - سما عبد العزيز محمد 10 سنوات، القاهرة - مصطفى شعبان محمد 6 سنوات، الفشن - خالد ياسر 23 شرق النيل ببنى سويف - غادة السيد محمد 35 سنة، القاهرة - غريب إسماعيل 61 سنة، القاهرة -محمد غريب إسماعيل 25 سنة القاهرة.