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الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:55 م
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مصرع 7 من إرهابيى "بوكو حرام" فى هجوم للجيش النيجيرى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:13 م
مصرع 7 من إرهابيى "بوكو حرام" فى هجوم للجيش النيجيرى بوكو حرام
أبوجا (أ ش أ)
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لقى 7 من إرهابيى منظمة "بوكو حرام" النيجيرية مصرعهم فى هجوم للقوات النيجيرية فى بلدة (جندارى) بمنطقة حكومة (جوزامالا) المحلية فى ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء النيجيرية اليوم الجمعة، أن القوات النيجيرية نفذت العملية الليلة الماضية ردا على هجوم منسق من قبل متمردى (بوكو حرام) على تشكيل عسكرى نيجيرى.

وقال العقيد أونياما نواشوكو، نائب مدير العلاقات العامة للجيش النيجيرى، إن القوات أصابت العديد من المتمردين فى الهجوم، وإن ثمانية جنود أصيبوا بجروح خلال الهجوم.  

 


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