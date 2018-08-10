مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بعد سقوطهما فى خزان صرف صحى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين بإصابات متفرقة إثر سقوطهم فى خزان صرف صحى بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهما فى خزان صرف.

على الفور انتقلت قوات وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث المركز، وبالمعاينة تبين مصرع كل من "م ع م" 59 سنة، سائق مقيم شطانوف، و نجلة " ا م ع " 26 سنة، سائق مقيم شطانوف، وإصابة كل من "ر م ع" 28 سنة، سائق، "م ت م" 4 سنوات، مقيم شطانوف، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام.

وبالمعاينة من النيابة العامة تم التصريح بدفن الجثامين، وتم تحرير المحضر اللازم واستخراج تصريح الدفن.