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خالد صلاح
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ماراثون للجرى والدراجات بمشاركة وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية بكورنيش"جليم"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:19 ص
ماراثون للجرى والدراجات بمشاركة وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية بكورنيش"جليم" وزير الرياضة فى ماراثون للجرى
كتبت لبنى عبد الله و الإسكندرية- هناء أبو العز
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شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى ماراثون للجرى والدراجات، صباح اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية. 
 
 
وانطلق الماراثون من طريق الكورنيش بموقف جليم حتى سيدى جابر أمام شارع المشير والعودة، بمشاركة النشء والشباب من محافظة الإسكندرية، حاملين أعلام مصر. 
 
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وضمن المبادرة التى تم إطلاقها من خلال الوزارة تحت شعار «يلّا نجرى» والتى تدعو لترسيخ ونشر ثقافة رياضة "الجرى والدرجات" واعتبارها أسلوب حياة فى مختلف المحافظات.
 
 
يذكر أن وزير الشباب والرياضة فى زيارة  لمحافظة الاسكندرية، يقوم خلالها بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية.
 
 
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