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الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:19 ص
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"لو بتدور لشراء أضحية".. تعرف على أشهر أسواق للماشية فى أسيوط

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:00 ص
"لو بتدور لشراء أضحية".. تعرف على أشهر أسواق للماشية فى أسيوط أسواق الماشية
أسيوط – هيثم البدرى
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تشهد هذه الفترة وهى التى تسبق عيد الأضحى رواجًا وإقبالاً كبيرًا على شراء الماشية بكل أنواعها وذلك لشراء الأضاحى، وتتميز محافظة أسيوط بتواجد كل أنواع الماشية فى كل الأسواق.. و"اليوم السابع" يقدم أماكن أسواق المحافظة بأكملها لتختار أقرب مكان إليك لشراء أضحيتك.

سوق الماشية بالعصارة بمركز الفتح وهو واحد من أكبر وأشهر الأسواق ويخدم غالبية مراكز الشرق وهى أبنوب والغتح، والبدارى وساحل سليم

سوق الماشية بقرية "باقور" ويوجد هذا السوق بمركز أبوتيج ويخدم المركز والقرى والمراكز المجاورة له حيث يخدم صدفا والغنايم كونهما لا يوجد بهما أسواق.

سوق "قاو النواورة" بمركز البدارى ويكون هذا السوق يوم الثلاثاء من كل اسبوعسوق مدينة البدارى للماشية ويكون هذا السوق يوم الإثنين من كل أسبوع.

سوق بحرى البلد بمركز منفلوط ويقام هذا السوق يوم السبت من كل أسبوع. 

سوق قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ويكون يوم الأحد من كل أسبوع ويقام بالقرب من منطقة مساكن منقباد

سوق قرية ديروط الشريف بمركز ديروط ويقام هذا السوق يوم الإثنين من كل اسبوع

سوق قرية "صنبو" بمركز ديروط ويقام هذا السوق  يوم الأربعاء من كل اسبوع ويخدم مركزى ديروط والقوصية

سوق قرية نزلة الملك بمركز ساحل سليم ويقام يوم الخميس من كل أسبوع

 


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