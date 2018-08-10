فريق من نيابة دمنهور يستمع لأقوال الراهب فلتاؤس فى محاولته الإنتحار

كشف مصدر قضائى، عن انتقال فريق من النيابة العامة لنيابات جنوب دمنهور، برئاسة المستشار عمرو النبوى رئيس النيابة والمستشار أحمد ماهر وكيل النائب العام، و بإشراف المستشار هانى ياسين رئيس النيابات الكلية بجنوب دمنهور والقائم بأعمال المحامي العام، لمستشفى أمريكان أنجلو بحى الزمالك بمحافظة القاهرة، للاستماع لأقوال الراهب فلتاؤس المقارى، فى واقعة محاولته الانتحار بقطع شرايين يديه اليمنى و اليسرى و القفز من أعلى مبنى العيادات الطبية.

وأضاف المصدر، انتهاء فريق من النيابة العامة ضم 12 وكيلا للنيابة العامة التحقيق مع 145راهبا و أسقفا بدير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، فى واقعة مقتل الأنبا إبيفانوس رئيس الدير منذ أسبوعين، مشيرة أنه تم التحفظ على الكاميرات بالدير و جارى فحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.

وكانت قد قررت النيابة التحفظ على الراهب " أشعياء المقارى" 34 سنة، على ذمة التحقيقات بعد محاولتة الإنتحار أثر قرارالمجلس الكنسى والكنيسة من تجريدة من رهبنتة وعودتة لآسمه العلمانى وائل سعد تاودرس .

وكما قررت النيابة العامة، إحالتة للطب الشرعى لبيان مابه من إصابات حيث تبين وجود جروح قطعية وسحجات باليد اليسرى لبيان سببها ، تبين قيام الراهب المشلوح الإنتحار بتناول مبيد حشرى فى محاولة منه للانتحار وسابقة إقدامه على ذلك وفشله قبل عرضه على الطب الشرعى مستخدما سكين وأحداث أصابتة بجرح بالعنق من الخلف .

كما قررت النيابة حجز الراهب " ب.ا " مسئول الكاميرات بالدير، وحجز " م.ي.ش" مسئول العما ل بالدير على ذمة تحريات المباحث .

كانت معاينة النيابة قد توصلت إلى تعطل الكاميرات الخاصة بالدير بالكامل وتبين كسر هارد الديسك الخاص بالكاميرات.

ومن جانبها كثفت قوات الأمن بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، من تواجدها بمحيط الدير وتوسيع دائرة الإشتباه فى المترددين والمتعاملين مع الدير للتوصل لآى معلومات تقود ضباط فريق البحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث للمتهم الحقيقى فى واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس الدير.