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عمران خان يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان فى 18 أغسطس الجارى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:05 م
عمران خان يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان فى 18 أغسطس الجارى عمران خان
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلن العضو البارز فى مجلس الشيوخ الباكستانى فيصل جافيد أن رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانى، عمران خان، الذى فاز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة، سيؤدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء يوم السبت، الموافق 18 أغسطس الجارى.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة، عن مصادر رسمية قولها إن رئيس البلاد، ممنون حسين، قام بتأجيل سفره إلى خارج البلاد للإشراف على أداء قسم خان، كما أنه دعا البرلمان لعقد جلسة يوم الإثنين المقبل للإشراف على أداء قسم الأعضاء المنتخبين حديثًا لتولى مناصبهم مشرعين بمجلس النواب، وسيتبعها انتخاب رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان.

وكان عمران خان قد بدأ بمشاورات تشكيل الحكومة بعد فوز حزبه بأكبر عدد من المقاعد فى البرلمان (115 مقعدًا من أصل 272) خلال الانتخابات التى جرت فى يوليو الماضى وهو ما يقل عن 137 مقعدا المطلوبة لتحقيق النصاب القانونى لتشكيل حكومة أغلبية.

 


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