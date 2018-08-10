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ضبط طالب جامعي بالشرقية لإنشاءه حساب وهمي بإسم فتاة والتشهير بها

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:35 ص
ضبط طالب جامعي بالشرقية لإنشاءه حساب وهمي بإسم فتاة والتشهير بها حملة أمنية -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على طالب جامعى، لقيامه بإنشاء حساب وهمى بإسم طالبة بمركز الزقازيق، والتشهير بها علي صفحات الفيس بوك.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز الزقازيق، من ضبط " ع س ع م" 19 سنة طالب بكلية الحاسبات جامعة الزقازيق، لقيامه بإنشاء حساب علي موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بإسم" أ م م ن" طالبة والتشهير بها، وضبط بحوزته هاتف محمول والشريحة الخاصة به.

وفي سياق متصل أسفرت جهود الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عبد الله خليفة، مدير الأمن، عن تحرير  780 حالة رفع إشغالات من الشوارع، ووضبط 210 حالة وتحرير 11 محضر غلق لأصحاب محال تجارية بدون تراخيص.


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