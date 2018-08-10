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الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:58 م
خالد صلاح
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صور.. الشرطة الكندية تنهى حالة الغلق التى فرضتها بمنطقة شهدت إطلاق نار اليوم

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:18 م
صور.. الشرطة الكندية تنهى حالة الغلق التى فرضتها بمنطقة شهدت إطلاق نار اليوم الشرطه الكنديه
(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الكندية انتهاء حالة الغلق التى فرضتها على منطقة بمدينة فريدريكتون عاصمة مقاطعة "نيو برونزويك" التى شهدت حادث إطلاق نار، فى وقت سابق اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بينهم شرطيان اثنان.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم الجمعة، أنه لم يعد هناك ما يشكل تهديدًا على المواطنين، إلا إنها لم تدل عن الدوافع التى أدت لوقوع الحادث أو عن مزيد من تفاصيل بهذا الصدد، مشيرة إلى لن تعلن - فى الوقت الحالى - عن اسمى الشرطيين اللذين لقيا مصرعهما من جراء الحادث.

كما أفادت مصادر طبية محلية بأنها تعمل على تقديم الخدمات العلاجية للعديد من الأشخاص المصابين من جراء الحادث.

الشرطة الكندية تسيطر على مدينة فريدريكتون بعد حادث إطلاق النار
الشرطة الكندية تسيطر على مدينة فريدريكتون بعد حادث إطلاق النار
 
الشرطة الكندية تنتشر فى شوارع مدينة فريدريكتون
الشرطة الكندية تنتشر فى شوارع مدينة فريدريكتون
 
تقديم الخدمات العلاجية للعديد من الأشخاص المصابين من جراء الحادث
تقديم الخدمات العلاجية للعديد من الأشخاص المصابين من جراء الحادث
 
الشرطة الكندية تنهى حالة الغلق التى فرضتها على منطقة بمدينة فريدريكتون
الشرطة الكندية تنهى حالة الغلق التى فرضتها على منطقة بمدينة فريدريكتون

 


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