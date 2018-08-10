صور.. إلغاء مئات الرحلات الجوية فى أوروبا بسبب إضراب طيارى شركة "ريان إير"

كتب محمد سعودى - تصوير رويترز

نظم طيارون أكبر إضراب فى تاريخ شركة "ريان إير" للطيران، فى ذروة موسم العطلة الصيفية، اليوم الجمعة، للمطالبة بعقود جديدة تتضمن أجورا وظروف عمل أفضل.

وفى مطار فيزى قرب الحدود الألمانية الهولندية، توقف العاملون والطيارون عن العمل بسبب الإضراب، فيما تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة فى جميع أنحاء أوروبا تحسبًا لتوقف الخدمات لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن يشارك أيضا طيارون من بلجيكا والسويد وأيرلندا وهولندا وألمانيا.

جدير بالذكر أن الإضراب يؤثر على 55 ألف مسافر، وسيكون معظم المتأثرين (حوالى 42 ألفا) فى ألمانيا، وسيكون أمام الركاب خيار إعادة جدولة رحلاتهم بدون مقابل أو استعادة أموالهم. ولن تعوض "ريان إير" الركاب بأكثر من ذلك.

وأعلن طيارو "رايان إير" فى ألمانيا انضمامهم إلى الإضرابات التى ستشهدها شركة الطيران منخفضة الكلفة فى أنحاء أوروبا، ما دفع الشركة إلى إلغاء 250 رحلة من وإلى ألمانيا فى أوج موسم عطلات الصيف.



إلغاء مئات الرحلات الجوية فى أوروبا بسبب إضراب طيارى شركة ريان إير



توقف حركة الطيران



جانب من الإضراب



طائرات



فراغ فى مطار فيزى قرب الحدود الألمانية الهولندية



مطار فيزى قرب الحدود الألمانية الهولندية