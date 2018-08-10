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صحف الإمارات تستنكر تخفى الحوثيين وراء الأطفال فى اليمن

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:25 ص
صحف الإمارات تستنكر تخفى الحوثيين وراء الأطفال فى اليمن الحوثيين
أ ش أ
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استنكرت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم /الجمعة/، تخفى الميليشيات الحوثية وراء الأطفال الصغار الذين تدفع بهم لساحات القتال وتستخدمهم ستاراً لعملياتها الإرهابية، وهو أمر ينبغى أن يتحرك العالم لوضع حد له وفقا للأعراف والقوانين الدولية التى يحرص التحالف العربى على التمسك بها فى عملياته ضد الحوثيين.

وكتبت صحيفة "الاتحاد"، تحت عنوان "جرائم الحوثي"، "يواصل الحوثيون ارتكاب الجرائم والتسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة فى اليمن، محاولين فى الوقت نفسه المساس بأمن السعودية سواء بإطلاق الصواريخ على المناطق الحدودية، أو بتهديد الملاحة فى البحر الأحمر، ومن الطبيعى أن يعمل التحالف العربى على وقف هذا العدوان من أجل استعادة الأمن والاستقرار فى اليمن، ولضمان الأمن على الحدود"، وأشارت إلى أن استهداف القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمر لابد منه، لتحييد قدرتها على إطلاق الصواريخ، أو تهديد الأمن فى الممرات المائية المهمة للمنطقة والعالم.


واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، بالقول إن إيران تقف وراء تزويد مثل هذه العصابات الطائفية بالسلاح أو بالقدرات الصاروخية وإنها المهرب والمحرك والمدبر الذى لا يريد أن يتوقف عن العبث بأمن المنطقة ومقدراتها، فاستمرار التوترات والقصف والاستفزاز سياسة لا تكل ولا تمل إيران من ممارستها.


وفى السياق ذاته، وتحت عنوان "أين شعاراتهم الإنسانية؟"، قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، إنه نادراً ما أجمع المجتمع الدولى على معاقبة نظام، إلا عندما يستحق ويكون مصدر خطر كبير يهدد الاستقرار العالمى برمته، وفى الحالة الإيرانية فإن نظامها يهدد كل ذلك، لكن الغريب أن بعض الدول التى كانت سباقة تجاه معاقبة أنظمة ثانية، تأخذ مواقف رمادية وغير مشجعة اليوم، وإن كانت بالمحصلة غير قادرة على وقف آثار العقوبات الأمريكية، وهذا يعتبر سقوطاً أخلاقياً بكل معنى الكلمة، خاصة أن العقوبات تستهدف نظاماً مفضوحاً معروف النوايا والأساليب فى دعم الإرهاب.


وتابعت بالقول إن "عشرات التنظيمات والمليشيات والجماعات الإرهابية فى الكثير من الدول، هى أذرع إيران وتعمل لأجندتها وتأتمر بتعليماتها وتقوم على ارتكاب جميع المجازر والعمليات الإرهابية مما سبب الويلات والمآسى للملايين من أبناء عدة دول، فضلاً عن التهديدات لاستقرار وأمن المنطقة والعالم وتهديد الملاحة الجوية وتجارب عسكرية خطرة وتبذير المليارات فى دعم الموت والقتل والتدمير والتخريب".


وأكدت "الوطن" فى ختام افتتاحيتها أن نظام إيران أخذ الكثير من الوقت وأكد أنه عصى على الإصلاح، والعقوبات اليوم هى عقوبات مستحقة لوضع حد لكل ما سببته طغمة تتهاوى.


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