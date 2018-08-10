شاهد فى دقيقة.. عقوبات العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى

كتب ــ مدحت وهبة

فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الباب للمحلات التجارية للمشاركة فى الأوكازيون الصيفى، اعتبارا من الاثنين 6 أغسطس الجارى ولمدة شهر فى مختلف المحافظات، لتخفيض أسعار المنتجات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

"اليوم السابع" يعرض تقريرًا حول مخالفات المحلات التى تعلن عن عروض وهمية لتخفيضات الأسعار.

1ـ حملات مكثفة من جهاز حماية المستهلك على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى.

2ـ تحرير محاضر للمحلات التى تعلن عن عروض وهمية أو المشاركة بالأوكازيون دون تصاريح.

3ـ إحالة المحاضر لنيابة الشئون المالية والتجارية.

4ـ نيابة الشئون المالية والتجارية تحيلها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية.

5ـ المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما للمخالفين على حسب نوع المخالفة وحجمها.

6ـ العقوبات عبارة عن غرامة مالية وقد تصل إلى الحبس.

7ـ خصص الجهاز خطا ساخنا للشكاوى من العروض الوهمية وهو 19588.

8- يجب حصول المواطن على فواتير بالسلع التى يتم الشراء بها قبل وبعد الأوكازيون.