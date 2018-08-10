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رغم ارتفاع أسعار السلع.. "البيض" و"الذهب" ينخفضان خلال شهر يوليو

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:00 ص
رغم ارتفاع أسعار السلع.. "البيض" و"الذهب" ينخفضان خلال شهر يوليو بيض - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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شهدت أسعار البيض والذهب انخفاضا خلال شهر يوليو الماضى، وهو ما ساهم فى الحد من وتيرة ارتفاع معدل التضخم الشهرى، الذى ارتفع بنسبة 2.5% خلال يوليو 2018، عن الشهر السابق له مباشرة "يونيو 2018".
 
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، تراجعت أسعار البيض بنسبة 2.1% خلال يوليو الماضى، فيما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3.8% مقارنة بشهر يونيو 2018، أما على الأساس السنوى لم يتراجع سوى البيض فقط بنسبة 4.8% خلال يوليو 2018 مقارنة بمثيله من 2017.
 
وكان جهاز الإحصاء، أعلن صباح يوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهرى لشهر يوليو الماضى، حيث بلغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة (289.9) نقطة لشهـر يوليو 2018، مسجـلاً ارتفاعا بمقدار 2.5% عـن شهر يونيو السابق له. 
 
وأرجع الجهاز فى بيان له، أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرة، للزيادة فى أسعار بعض السلع، أهمها، ارتفاع أسعـار مجمـوعة الخضروات بنسبة 8.8%، والفاكهة بنسبة 3.5%، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2%، علاوة على أسعار المياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2%. 
 
 
 
 
 

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