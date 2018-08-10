رئيس جامعة الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة ويشهد ختام معسكر إعداد القادة

الفيوم – رباب الجالي

شهد الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم والذى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع راديو صوت الفيوم ، وذلك صباح بقاعة الإحتفالات الكبرى .

حضر الاحتفال الدكتور أشرف عبدالحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح أبوطالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم وطارق أبورحيل رئيس مجلس إدارة راديو صوت الفيوم وعدد من السادة العمداء بالجامعة ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة .

أوضح الدكتور خالد حمزة أن الفترة الماضية شهدت نجاح جامعة الفيوم فى القضاء على اغتراب أبناء المحافظة خاصة بعد زيادة أعداد الكليات التى تم إنشائها والتى شملت كليات "الصيدلة والتربية الرياضية والحقوق" ، مشيرا إلى أن جامعة الفيوم حصلت على الترتيب 16 على مستوى الجامعات المصرية من أصل 62 جامعة داخل جمهورية مصر العربية .

وأضاف رئيس الجامعة أن مجلس جامعة الفيوم فى جلسته الأخيرة قد إتخذ عدة قرارات بإنشاء عدة مراكز تأهيلية تخدم شعب الفيوم ومنها إنشاء حضانات تكنولوجية لرعاية الابداع وريادة الأعمال تتبع مركز معلومات الجامعة لدفع قاطرة التميز التكنولوجى بمؤسسات الدولة بالتعاون مع مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، مع إيداع مبلغ نصف مليون جنيه من الصناديق الخاصة بالجامعة كنواة لإنشاء الحضانة وأيضًا إنشاء مركز التدريب على الحرف اليدوية (وحدة ذات طابع خاص) تفعيلاً لمبادرة "مصنعك فى بيتك" والعمل على نشر المبادرة بين طلاب الجامعة عن طريق المركز.

وأكد حمزة أن المجلس وافق أيضًا على تبنى كليات جامعة الفيوم مبادرات ربط الخطط والمشروعات البحثية بإحتياجات الدولة مع إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه المجتمع وإستثمار إمكانيات مركز التدريب التربوى بالجامعة لتدريب المعلمين والمدربين ومدققين التعليم الفنى الجديد، وطالب بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إعلاء المصلحة العامة للدولة على أى حسابات أو مصالح شخصية من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة، والوقوف خلف القيادة السياسية لما لها من رؤى مستقبلية وبرنامج طموح من أجل الارتقاء والتقدم على كافة الأصعدة وشتى المجالات.

وأوضح الدكتور أشرف عبدالحفيظ أن هذا التكريم ياتى نتيجة تعب ومجهود الطلاب طوال السنة وحصولهم على المراكز الأولى ، متنميا إستمرارهم فى التفوق والتميز فى المرحلة الجامعية .

وفى نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم .

كما شهد الدكتور خالد اسماعيل حمزة، حفل ختام معسكر إعداد القادة على مستوى كليات الجامعة بعنوان "القيم فى مواجهة الفساد" والذى نظمتة الإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من 5/8/2018 إلى الخميس 9/8/2018م بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب مرسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور/ خالد عطاالله مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والأزمات والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وهشام رجب مدير عام رعاية الشباب

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وايات من الذكر الحكيم ثم تم عرض فيديو لفاعليات الأنشطة الطلابية المختلفة التى تمت خلال فترة المعسكر ثم بدأ ممثل الوفود بتوجيه كلمة الي رئيس الجامعة على دعمه للمعسكر.

واشاد الدكتور خالد اسماعيل حمزة بالقائمين على تنظيم المعسكر والطلاب المشاركين وبمدى تأثير مسمى المؤتمر "القيم فى مواجهة الفساد" فى الجيل الواعد من الطلاب وتأثير القيم على الأخلاق فى ثوابت المجتمع، كما أشاد بماتم انجازه فى جامعة الفيوم منذ انشاء الجامعة عام 1979 م والتى بلغ عدد خريجيها 107 الف خريج منذ نشأتها حتى الآن .

وتم تكريم اللجنة الإشراف واعضاء لجنة التحكيم والكليات الفائزة بالمراكز الأولى بمسابقات وانشطة المعسكر .