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ثقافة أسوان يستضيف ورشة لتدريب ذوى الاحتياجات على حفظ الطعام

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:54 ص
ثقافة أسوان يستضيف ورشة لتدريب ذوى الاحتياجات على حفظ الطعام تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة
أسوان - عبد الله صلاح
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نظم نادي التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان بالتعاون مع نادى العلوم، ورشة عمل مشتركة حول طرق حفظ الخضروات والفاكهة، وذلك تحت إشراف محمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان.

وقالت عبير الصاوى رئيس قسم التمكين الثقافى بثقافة اسوان، إن ورشة العمل تضمنت تعليم طرق حفظ وتجميد وتجفيف المشمش والطماطم والعنب من أجل الحصول على قمر الدين والزبيب وبودرة الطماطم وذلك بواسطة إحدى المدربات المتخصصات فى هذا المجال.

وأضافت أنه تم تنظيم هذه الورشة فى إطار الحرص على دمج الاشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتوطيد علاقتهم الإنسانية مع كافة فئات المجتمع.

تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة
تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة

 

جانب من تدريب ذوى الاحتياجات الخاصة
جانب من تدريب ذوى الاحتياجات الخاصة

 

جانب من تعليم الصغار
جانب من تعليم الصغار

 

طرق حفظ الطعام
طرق حفظ الطعام

 


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