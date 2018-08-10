ترامب يعلن مضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا

كتب محمد سعودى

أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا ليست جيدة فى الوقت الحالى.

وقال ترامب فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر :"لقد سمحت للتو بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا... فى حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوى جدا. ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%"، مضيفا :"علاقاتنا مع تركيا ليست جيده فى هذا الوقت".



تدوينة ترامب

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يستغيث فيه الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان لإنقاذ الليرة التركية، حيث دعا الأتراك، اليوم الجمعة، إلى تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية لدعم الليرة.

وانحدرت الليرة التركية بما يصل إلى 14 % اليوم متأثرة بالمخاوف إزاء نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.