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المالية تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة 16 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:08 م
المالية تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة 16 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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أصدرت وزارة المالية، كتاباً دورياً رقم 61 لسنة 2018، بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهرى أغسطس وسبتمبر 2018، حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس، ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وطالب الكتاب الدورى، مسئولى الإدارات المالية بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

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وزارة المالية

الجهاز الادارى

محمد معيط




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