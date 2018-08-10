السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم ونفوق 3 رؤس ماشية بسبب النيران

الفيوم – رباب الجالي

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بحظيرة مواشي بعزبة عبدالعظيم، بمركز سنورس، ما أدى إلى إحتراق سقف الحظيرة وكمية من التبن، ونفوق 3 رؤوس ماشية عجول بقري.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مـأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بعزبة عبدالعظيم، وإنتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وأخمدت الحريق.

وتبين أن حريق نشب بحظيرة مواشي مسقوفة بالأخشاب مساحتها، 30 متر، ملحقة بمنزل مكون من طابق واحد على مساحة 75 متر، ملك "سيد عبداللطيف.إ" 35 سنة فلاح ، وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة وكمية من التبن ونفوق 3 رؤوس ماشية عجول بقري، وأن مالك الحظيرة، أرجع نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4656 لسنة 2018 م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.