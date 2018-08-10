video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم ونفوق 3 رؤس ماشية بسبب النيران

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:04 ص
السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم ونفوق 3 رؤس ماشية بسبب النيران حريق حظيرة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بحظيرة مواشي بعزبة عبدالعظيم، بمركز سنورس، ما أدى إلى إحتراق سقف الحظيرة وكمية من التبن، ونفوق 3 رؤوس ماشية عجول بقري.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مـأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بحظيرة مواشي بعزبة عبدالعظيم، وإنتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وأخمدت الحريق.

وتبين أن حريق نشب بحظيرة مواشي مسقوفة بالأخشاب مساحتها، 30 متر، ملحقة بمنزل مكون من طابق واحد على مساحة 75 متر، ملك "سيد عبداللطيف.إ" 35 سنة فلاح ، وأسفر الحريق عن احتراق سقف الحظيرة وكمية من التبن ونفوق 3 رؤوس ماشية عجول بقري، وأن مالك الحظيرة، أرجع نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4656 لسنة 2018 م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة