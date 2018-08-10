إصابة شخص بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام طوخ

القليوبية-نيفين طه

أصيب شخص، اثناء مرورة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، صدمته سيارة امام مدينة طوخ، تم نقل المصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل العدلى مدير مرور القليوبية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى رقم "س ب م 5293" بشخص أثناء مروره على طريق مصر اسكندرية الزراعى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الجامعة ببنها.

انتقل على الفور، النقيب عادل منتصر من قوة مركز شرطة طوخ إلى مكان الحادث، لعمل المعاينه اللازمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.