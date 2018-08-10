video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شخص بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام طوخ

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:07 م
إصابة شخص بحادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام طوخ اسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
أصيب شخص، اثناء مرورة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، صدمته سيارة امام مدينة طوخ، تم نقل المصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل العدلى مدير مرور القليوبية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى رقم "س ب م 5293" بشخص أثناء مروره على طريق مصر اسكندرية الزراعى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الجامعة ببنها.
 
انتقل على الفور، النقيب عادل منتصر من قوة مركز شرطة طوخ إلى مكان الحادث، لعمل المعاينه اللازمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة موظف وعامل فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة