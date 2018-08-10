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أسعار النفط اليوم الجمعة 10-8-2018 برنت يسجل 72.27 دولار للبرميل

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:05 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 10-8-2018 برنت يسجل 72.27 دولار للبرميل إنتاج النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 10-8-2018 ، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 72.27 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 66.91 دولار للبرميل.
 
 

نزاع تجارى

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة فى لندن "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أمريكيا صينيا، سيضر بالطلب على النفط ونقص وشيك فى المعروض الإيرانى".
 
تلقى النزاعات التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادى وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، للصعود مما يرفع تكلفة الخام للمستهلكين مستخدمى العملات الأخرى.
 
وتشهد اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الصين والهند وتركيا تراجعا حادا فى عملاتها.
 
وقال هارى شيلينجوريان مدير استراتيجية النفط لدى بنك بي.ان.بى باريبا الفرنسى فى لندن خلال منتدى النفط العالمى الذى تنظمه رويترز النفط، شأنه شأن السلع الأولية الأخرى، يتجاوب مع قوة الدولار.
 
ويتجه برنت للانخفاض نحو 2% على مدار الأسبوع فى حين يبدو الخام الأمريكى الخفيف بصدد خسارة حوالى 3%.
 
 

الهند تخطط لزيادة استخدام الوقود

 
قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى يوم الجمعة إن بلاده تهدف إلى زيادة استخدام الوقود الحيوى لخفض فاتورة وارداتها النفطية بقيمة 120 مليار روبية (1.74 مليار دولار) بحلول 2022 وتقليص انبعاثات الكربون.
 
الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط فى العالم وتستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية، لكنها تبنى تدريجيا قدرات لزيادة إنتاجها من الوقود الحيوي.
 
وقال مودى إن الهند تخطط لتشييد 12 مصفاة للوقود الحيوى بتكلفة 100 مليار روبية لإنتاج الوقود من مواد مثل مخلفات المحاصيل والنفايات الصلبة للمدن.
 
وقال خلال مناسبة بنيودلهى ”الوقود الحيوى يمكن أن يساعد فى خفض الاعتماد على استيراد النفط الخام. يمكن أن يساهم فى بيئة أنظف وتوليد مزيد من الدخل للمزارعين والعاملين فى المناطق الريفية“.
 
وأضاف أن بناء مصافى الوقود الحيوى سيوفر 150 ألف فرصة عمل جديدة، لكنه لم يفصح عن الإطار الزمنى لبنائها وتشغيلها.
 
ينمو استخدام البنزين فى الهند بوتيرة سريعة مع اقتناء مزيد من الأسر للسيارات والدراجات النارية بسبب ارتفاع مستويات المعيشة وانخفاض تكلفة الائتمان.

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