وكيل تعليم الدقهلية يطالب بحصر العجز والزيادة بجميع التخصصات بدقة

الدقهلية شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم بالدقهليه، اجتماعا بقيادات المديرية وموجهى عموم المديرية لمناقشه بعض الاجراءات والتطبيقات لانجاح العملية التعليمية .

وأكد عبد الرؤوف على تنفيذ مايصدر من تأشيرات وـوامر وذلك لمصلحة العمل وفقا للقواعد والقوانين ، وإعداد وحصر (العجز والزيادة) بجميع التخصصات وبكل دقه وموافاة المديرية، حتى يتسنى مراعاة ذلك عند صدور النشرات ، و الالتزام وإنجاز الاعمال فى الوقت المحدد وعدم التأخير فى الرد على الشكاوى والاستفادة من وسائل التكنولوجيا ،وموافاة المديرية بأية أحداث طارئة بالمدارس اثناء الزيارات الميدانية ، والتأكيد على التعميم على جميع المدارس بمواعيد تقديم طلبات النقل والندب حتى تتاح الفرص للجميع فى تلبيه الرغبات .