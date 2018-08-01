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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:53 م
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وكيل تعليم الدقهلية يطالب بحصر العجز والزيادة بجميع التخصصات بدقة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:54 م
وكيل تعليم الدقهلية يطالب بحصر العجز والزيادة بجميع التخصصات بدقة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم بالدقهليه، اجتماعا بقيادات المديرية وموجهى عموم المديرية لمناقشه بعض الاجراءات والتطبيقات لانجاح العملية التعليمية .

وأكد عبد الرؤوف على تنفيذ مايصدر من تأشيرات وـوامر وذلك لمصلحة العمل وفقا للقواعد والقوانين ، وإعداد وحصر (العجز والزيادة) بجميع التخصصات وبكل دقه وموافاة المديرية، حتى يتسنى مراعاة ذلك عند صدور النشرات ، و الالتزام وإنجاز الاعمال فى الوقت المحدد وعدم التأخير فى الرد على الشكاوى والاستفادة من وسائل التكنولوجيا ،وموافاة المديرية بأية أحداث طارئة بالمدارس اثناء الزيارات الميدانية ، والتأكيد على التعميم على جميع المدارس بمواعيد تقديم طلبات النقل والندب حتى تتاح الفرص للجميع فى تلبيه الرغبات .

 

 

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