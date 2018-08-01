ورشة عمل بجامعة جنوب الوادى لتدريب مسئولى الخزينة على التحصيل الالكترونى

قنا - هند المغربى

نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ورشة عمل لتدريب مسئولي الخزينة على تطبيقات التحصيل الالكتروني .

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التدريب يأتى في إطار خطة الجامعة لتطوير تطبيقات وخدمات الكترونية و تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في مرحلة البكالوريوس و الليسانس و الدراسات العليا و المدن الجامعية حيث تم وضع خطة لتفعيل التحصيل الالكتروني بالجامعة في اطار ميكنة الخدمات و منها خدمات التقدم بشكل الكتروني و متابعة طلبات الالتحاق و تحصيل الرسوم .

وأشار محمد الزمقان أمين الجامعة المساعد للشئون المالية أنه تم تدريب مسئولى الخزينة على أستخدام اجهزة pos بالإضافة الى القنوات الأخرى المتاحة للتحصيل عن طريق البنوك والهاتف المحمول .