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ورشة عمل بجامعة جنوب الوادى لتدريب مسئولى الخزينة على التحصيل الالكترونى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:55 ص
ورشة عمل بجامعة جنوب الوادى لتدريب مسئولى الخزينة على التحصيل الالكترونى ورشة عمل -ارشيفية
قنا - هند المغربى
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نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ورشة عمل لتدريب مسئولي الخزينة على تطبيقات التحصيل الالكتروني .
 
وأكد رئيس الجامعة أن هذا التدريب يأتى في إطار خطة الجامعة لتطوير تطبيقات وخدمات الكترونية و تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في مرحلة البكالوريوس و الليسانس و الدراسات العليا و المدن الجامعية حيث تم وضع خطة لتفعيل التحصيل الالكتروني بالجامعة في اطار ميكنة الخدمات و منها خدمات التقدم بشكل الكتروني و متابعة طلبات الالتحاق و تحصيل الرسوم .
 
وأشار محمد الزمقان أمين الجامعة المساعد للشئون المالية أنه تم تدريب مسئولى الخزينة على أستخدام اجهزة pos بالإضافة الى القنوات الأخرى المتاحة للتحصيل عن طريق البنوك والهاتف المحمول .
 
قام بالتدريب بورشة العمل محمد عبده مدير مركز الخدمة العامة بالحسابات الالكترونية بالجامعة و الاستاذ ربيعي ياسين مسئول التدريب بالبنك الاهلي .
 
 
 
 

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