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وحدة زراعة الكبد بجامعة المنصورة تنجح في إجراء عملية للحالة الـ 600 منذ إنشائها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:35 م
وحدة زراعة الكبد بجامعة المنصورة تنجح في إجراء عملية للحالة الـ 600 منذ إنشائها جامعه المنصوره -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن فريق زراعة الكبد بوحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة من إجراء عملية زراعة كبد لسيدة أردنية ليصل بذلك عدد عمليات زراعة الكبد بالوحدة منذ نشأتها عام 2004 وحتى الآن إلى 600 عملية.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة إلى أن برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة هو برنامج طبى طموح لزرع أمل الحياة للمرضى المصابين بأمراض الكبد المختلفة ويعتمد على نقل جزء من الكبد من متبرع حى.

وتم إجراء عمليات زراعة الكبد لـ600 حالة منذ بداية عمليات الزراعة منهم 8 أطفال و75 سيدة والباقى من الذكور بمعدل عمليتين لزراعة الكبد أسبوعيا .

وأضاف أن وحدة زراعة الكبد أجرت عمليات زراعة الكبد للمرضى من جميع محافظات مصر وأغلبهم من محافظة الدقهلية ثم من محافظات كفر الشيخ و الغربية ودمياط والبحيرة والإسكندرية والقاهرة والقليوبية وقنا وسوهاج وشمال سيناء ومرسى مطروح.

كما تم إجراء زراعة الكبد لـ12 حالة من دول عربية منهم 3 حالات يمنية و3 حالات ليبية وحالتان فلسطينيتان وحالتان سوريتان وحالة سودانية وحالة أردنية، وجميع هذه الحالات تمت معاملتها معاملة المرضى المصريين، حيث أصدر  الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة قرارا بمعاملة الحالات من الدول العربية غير المستقرة سياسيا من الناحية المالية معاملة المرضى المصريين.

واستعرض عبد الوهاب التطور الذى طرأ على عمليات زراعة الكبد مؤخرا، حيث ارتفعت نسب الشفاء بعد إجراء الجراحة من ٨٢ ٪ عام ٢٠٠٤م  إلى ٩٦ ٪ عام ٢٠١٨ م بالإضافة إلى تمكن عدد من السيدات اللاتى أجرين الجراحة وعدد من السيدات المتبرعات من الزواج بعد الجراحة بعدة أشهر والإنجاب بشكل طبيعى.

وأضاف أن زراعة الكبد يمكن إجراؤها عند إصابة المريض بحالات التليف الكبدى فى مراحل متقدمة وعند معاناته من أورام الكبد ومن المشاكل المزمنة فى القنوات المرارية.

ونوه عبد الوهاب إلى أن برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة يحتل المرتبة الأولى على مستوى كل من مصر والدول العربية والشرق الأوسط والرابعة على مستوى العالم من حيث عدد الحالات التى تم إجراء عملية زراعة الكبد لها.

وذكر عبد الوهاب أن ٨ ٪ من المرضى أجروا الجراحة على نفقتهم الخاصة وأن مركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة دعم ٢٦ ٪ من المرضى من خلال  تبرعات جهات خارجية.

 وطالب عبد الوهاب هيئات المجتمع المدنى بدعم المبنى الجديد والانتهاء من إنجاز المبنى الخاص بوحدة زراعة الكبد بالجامعة حتى يتمكن فريق زراعة الكبد من إجراء ٥ عمليات أسبوعيا و٢٠ عملية شهريا و٢٥٠ عملية سنويا مما يساهم فى القضاء على قوائم انتظار جراحة زراعة الكبد، حيث إن فريق الزراعة بالجامعة أجرى ٥ عمليات من بين ٦ عمليات تم إجراؤها فى مصر.

 

 

 
 

 
 
 

 


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