موقع التنسيق يفتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

وائل ربيعى

فتح موقع التنسيق الإلكترونى، منذ قليل، باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق ولمدة 5 أيام يتقدم فيها الطلاب بطلبات التحويل لتقليل اغترابهم بالمحافظات المختلفة، إذ إن موقع التنسيق يحاسب الطالب على الإدارة التعليمية التى حصل منها على الثانوية العامة وليس شئ آخر.

من جانبه، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن تقليل الاغتراب لأولئك الذين تم ترشيحهم فى كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 6 من أغسطس، موضحا أن كل طالب مسئول عن رغبته فى التحويل وأنه لن يتم إعادة الطالب لرغبته الأصلية إذا ما تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه فى تحويلات تقليل الاغتراب.