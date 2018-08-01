"من أجل الشرف".. حبس عامل قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "محمود.ى" عامل قتل شقيقته بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بقتله المجنى عليها بعد وصلة ضرب، نتيجة سوء سلوكها، الذى جعلت أهالى قرية منشأة دهشور يتندرون عليه.

كانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجنى عليها "إيمان.ى" بعد التشريح وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة، لتحديد أسبابه بشكل مفصل، واستدعت عدد من شهود العيان حول الواقعة؛ لسماع أقوالهم.

وتبين من مناظرة جثمان الضحية أنها فى العقد الثالث من العمر ومصابة كدمات فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة التعدى عليها بالضرب والذى أسفر عن وفاتها.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القت القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية بالبدرشين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الجريمة، هو شقيق المجنى عليها.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.