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مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة عابرة للطائفية تتعاون مع جميع الدول باستثناء إسرائيل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:02 ص
مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة عابرة للطائفية تتعاون مع جميع الدول باستثناء إسرائيل مقتدى الصدر
كتب : أحمد جمعة
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حدد ضياء الأسدى مسئول المكتب السياسى لزعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، ملامح الحكومة العراقية التى يدعو لها الأخير، وفيما أكد أن المعايير التى قدمها الصدر ببرنامجه ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين، مؤكدا أن رؤية الصدر بشأن تشكيل الحكومة تنطلق من رغبة العراق بالتعاون مع جميع الدول باستثناء إسرائيل.

 

وقال الأسدى فى بيان صحفى، إن مقتدى الصدر يؤسس لبرنامج وطنى وحكومة تقوم على أساس المبادئ والثوابت وليس على أساس التحاصص والتوافق، مشيرا إلى أن الصدر "يدعو إلى حكومة تحالف وطنى عابر للطائفية وملتزم بثوابت بناء الدولة على أسس صحيحة راسخة".

 

وأوضح أن "ملامح الحكومة التى يدعو لها الصدر هى ليست حكومة وحدة وطنية أو شراكة وطنية، أو أغلبية سياسية لحزب أو مكون واحد، لأنها جميعا تستند إلى المحاصصة والتوافقات السياسية على حساب المبادئ والقواعد الصحيحة"، معتبرا أن المعايير والمبادئ التى قدمها الصدر فى برنامجه هى التى ستقرب أو تبعد الشركاء فى الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنها ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين.

 

وأضاف أن الصدر "لم ينظر فى برنامجه ورؤيته التى قدمها لتشكيل الحكومة إلى مصلحة كتلة سياسية أو حزب أو مكون بل نظر إلى مصلحة العراق برمته"، مبينا أن "الرؤية التى قدمها الصدر بتشكيل الحكومة وبناء الدولة تنطلق من رغبة العراق بالتعاون مع جميع دول العالم باستثناء إسرائيل فى بسط الأمن والاستقرار فى المنطقة ودفع عجلة التنمية و البناء".


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