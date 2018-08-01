محافظ كفر الشيخ: وضع لافتات إرشادية بمداخل القرى وإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كلف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، رؤساء القرى بتحسين مستوى النظافة بالقرى ورفع القمامة بالقرى كل 24 ساعة وتوفير الاحتياجات اللازمة للقرى من المعدات والعمالة اللازمة لتحسين منظومة النظافة بالقرى.

مؤكداً أنه سيتفقد القرى لمتابعة منظومة النظافة بعد منح الرؤساء مهلة 72 ساعة لتنفيذ التكليفات برفع مستوى النظافة بالقرى، لافتاً أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات مرحلة الإجراءات العاجلة لمحافظة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، وجارى اتخاذ إجراءات الطرح لها بواسطة المحافظة لسرعة الانتهاء من تركيبها للحاجة الملحة لها بتكلفة 55.95 مليون جنيه.

قال محافظ كفرالشيخ، تتضمن المشروعات إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفر الشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وتوفير قطع غيار وصيانة للمعدات بتكلفة مليون جنيه، فضلًا عن تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتي بيلا وسيدي سالم بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما سيتم إنشاء مدفن صحي مطابق لكافة الاشتراطات البيئة والصحية بمطوبس بتكلفة 163 مليون جنيه؛ للتخلص من كافة المخلفات الصحية، وفقًا لأحدث النظم والآليات العلمية الصحية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بأنه شدد على وضع لافتات إرشادية " نموذج جمالي موحد "بمداخل القرى للتعريف بأسماء القرى ورفع الإشغالات وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء القرى، بتقديم طلبات باحتياجات كل قرية على حده وذلك لإقامة مشروعات تنموية بالقرى لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء القرى ودعم سياسة القرية المنتجة، كما سيتم إقامة مشروع الحضانة النموذجية بكل قرية، مؤكداً أنه سيتم إقامة 100 مصنع بالقرى على 4 سنوات وذلك من خلال مبادرة ائتلاف دعم مصر بتدشين مصنع بكل وحدة قروية بـ 100 قرية رئيسية بمراكز المحافظة عبر مختلف المراحل بتكلفة 25 مليون جنيه، بمساحة فدان لكل مصنع لتشغيل 800 شخص في كل وحدة قروية، وذلك من خلال إطلاق مشروع " مصنعك بقريتك ".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أي رئيس قرية يهمل في تفعيل هذه التكليفات على الواقع لن يكون معنا، وبقاؤه فى موقعه مرهون بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، لأن البناء عليها أفقد مصر آلاف الأفدنة التي هي من أخصب وأجود الأراضي ، وسيتم وقف أي مسئول عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقف التعديات على الأرض الزراعية.