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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:20 م
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محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:12 م
محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مجلس الصحة الإقليمى بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا ومديرى المستشفيات بالمحافظة .

 

تابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعملية الإحلال والتجديد التى تجرى بمستشفيات « دشنا- نجع حمادى – أبوتشت » مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بالمستشفيات الثلاث وفقا للجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى أن وزارة الصحة سوف توفر الأجهزة الطبية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد مباشرة .

 

كما تمت مناقشة قرار نقل الخدمة الصحية من مستشفى نقادة المركزى إلى مستشفى تكامل طوخ تنفيذا لقرار الإزالة الصادر للمستشفى حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وبحث خلال الاجتماع إدراج مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعى كمستشفى نموذجى فى إطار خطة وزارة الصحة لتجهيز وتشغيل عدد 2 مستشفى نموذجى بكل محافظة والذى يساهم فى إنهاء أزمة قوائم انتظار المرضى بناء على تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية .

 

كما تمت مناقشة اختيار الموقع المقترح لإقامة مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مساحة 6 أفدنة بمدينة قنا الجديدة والتى سيتم انشائها بالتعاون بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى.


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